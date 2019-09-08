Осенний флагман Huawei сможет менять фон у видео в реальном времени

Впечатляющим получится видеоредактор Mate 30. Он использует искусственный интеллект, чтобы пользователь мог вырезать из кадра любые объекты, модифицировать их и менять фон. И всё это в режиме реального времени. Как это работает, можно посмотреть на видео:
Конечно, это возможно благодаря нейронному процессору (NPU), входящему в состав Kirin 990. Сегодня мы уже узнали, что по части обработки процессов, связанных с искусственным интеллектом, однокристальная платформа от Huawei является лучшей. Это доказали тесты в AI-Benchmark.