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Осенний флагман Huawei уже не сможет использовать лицензионную версию Android

Всё из-за санкций США
В сентябре Huawei должна представить флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Однако использовать в новых устройствах лицензионную версию Android, равно как и сервисы Google, компания уже не имеет права.

Временная лицензия властей США, позволяющая Huawei работать с американскими партнёрами, уже не распространяется на выпуск новых смартфонов.

Китайцы смогут использовать только версии Android с открытым кодом. Однако на них нельзя будет официально распространять такие сервисы, как Google Play, поисковик Google, почту Gmail.

Похоже, для Huawei существует лишь одно возможное решение проблемы. Теоретически, американские компании, в том числе и Google, могут получить у властей США разрешение на поставку своих продуктов и услуг Huawei, если направят соответствующий запрос. Неясно только, сделала ли это Google.

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