Осенний флагман Huawei уже не сможет использовать лицензионную версию Android

Временная лицензия властей США, позволяющая Huawei работать с американскими партнёрами, уже не распространяется на выпуск новых смартфонов.

Китайцы смогут использовать только версии Android с открытым кодом. Однако на них нельзя будет официально распространять такие сервисы, как Google Play, поисковик Google, почту Gmail.

Похоже, для Huawei существует лишь одно возможное решение проблемы. Теоретически, американские компании, в том числе и Google, могут получить у властей США разрешение на поставку своих продуктов и услуг Huawei, если направят соответствующий запрос. Неясно только, сделала ли это Google.