Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 31 марта 2024, 06:00
1 мин.

Осенью iPhone получит протокол RCS, а Google уже готова его рекламировать

Все любят инсайды
Утечка свидетельствует о том, что долгожданная интеграция системы обмена сообщениями RCS на iPhone может наконец увидеть свет этой осенью. И у Google уже готовы промо-изображения.
Осенью iPhone получит протокол RCS, а Google уже готова его рекламировать
© Ferra

Для непосвященных, RCS (Rich Communication Services) предлагает значительное усовершенствование по сравнению с традиционными SMS/MMS сообщениями. Речь идет о таких функциях, как улучшенное качество изображений и видео, галочки о прочтении и эмодзи-реакции — все это в настоящее время отсутствует при общении между iPhone и устройствами Android.

Осенью iPhone получит протокол RCS, а Google уже готова его рекламировать

© 9to5Google

Эта новость появилась благодаря удаленному слайду с веб-страницы Google Messages, замеченному 9to5Google. На слайде смело заявлено: «Apple объявила, что примет RCS осенью 2024 года». Хотя ни Google, ни Apple официально не подтвердили эту информацию, сроки совпадают с обычным осенним графиком выпуска новых iPhone.

Эта новость имеет большой вес, учитывая недавний иск Министерства юстиции против Apple, в котором речь идет о предполагаемой монополии магазина приложений. Один из ключевых моментов касался разочарования в кросс-платформенном обмене сообщениями. Ранее между генеральным директором Тимом Куком и человеком, который не мог отправить своей маме фотографии из-за своего телефона на базе Android, случилась «перепалка». Кук посоветовал ему «купить своей маме iPhone».

Источник:9toGoogle
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone
,
#RCS
,
#ANDROID