Осенью iPhone получит протокол RCS, а Google уже готова его рекламировать

Эта новость появилась благодаря удаленному слайду с веб-страницы Google Messages, замеченному 9to5Google. На слайде смело заявлено: «Apple объявила, что примет RCS осенью 2024 года». Хотя ни Google, ни Apple официально не подтвердили эту информацию, сроки совпадают с обычным осенним графиком выпуска новых iPhone.

Эта новость имеет большой вес, учитывая недавний иск Министерства юстиции против Apple, в котором речь идет о предполагаемой монополии магазина приложений. Один из ключевых моментов касался разочарования в кросс-платформенном обмене сообщениями. Ранее между генеральным директором Тимом Куком и человеком, который не мог отправить своей маме фотографии из-за своего телефона на базе Android, случилась «перепалка». Кук посоветовал ему «купить своей маме iPhone».