Осенью в России представят мощный недорогой смартфон Infinix

Осенью в России представят мощный недорогой смартфон InfinixИ это первый смартфон на процессоре MediaTek Helio G99
В начале осени Infinix планирует выпустить на российский рынок еще несколько новинок. По слухам, один из смартфонов будет оснащен 6 нм Helio G99, и станет первым устройством в России с таким процессором.
На текущий момент в продуктовом ряду, опубликованном на глобальном сайте компании, есть только одна модель с указанным процессором – NOTE 12 PRO. Предполагается, что именно она приедет к нам осенью.
Helio G99 изготовлен по 6-нм техпроцессу TSMC, также он оснащён двумя большими ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2.
FullHD AMOLED дисплей у смартфона 6,7-дюймовый. NOTE 12 Pro 4G оснащен двойными стереодинамиками, батареей на 5000 мАч и камерой на 108 Мп. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а флэш-памяти доступно 256 ГБ.
Цена смартфона на глобальном рынке равна примерно 200 евро (12,5 тыс рублей по нынешнему курсу)