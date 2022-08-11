Осенью в России представят мощный недорогой смартфон Infinix

В начале осени Infinix планирует выпустить на российский рынок еще несколько новинок. По слухам, один из смартфонов будет оснащен 6 нм Helio G99, и станет первым устройством в России с таким процессором.

На текущий момент в продуктовом ряду, опубликованном на глобальном сайте компании, есть только одна модель с указанным процессором – NOTE 12 PRO. Предполагается, что именно она приедет к нам осенью.