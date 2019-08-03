Ошибка руководства Meizu оказалась причиной появления Xiaomi

«С блэкджеком» и дешёвыми смартфонами. Напомним, компанию Meizu основал в 2003 году Джек Вонг (Jack Wong). Xiaomi же появилась в 2010 году.

Если верить информации инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), задолго до того, как мир узнал про Xiaomi, Лей Цзюнь предлагал Вонгу управлять компанией Meizu совместно. Но Джеку эта идея не понравилась. А Цзюню ничего не оставалось, как создать бренд смартфонов самостоятельно.

В результате, Xiaomi сейчас — один из самых успешных производителей техники и мобильных устройств в мире. Чего не скажешь о Meizu. Так, недавно стало известно, что компания закрыла почти все свои магазины розничной торговли, пребывая в глубоком кризисе.