Основатель Foxconn расхотел становиться президентом Тайваня: спаситель или саботажник AppleИ при чем тут Китай
Основатель Foxconn расхотел становиться президентом Тайваня. Основатель Foxconn Терри Гоу неожиданно снял свою кандидатуру на пост президента Тайваня. Потенциальное президентство Гоу заставило руководителей Apple насторожиться, пишут СМИ, из-за опасений, что Китай может принять ответные меры против технологического гиганта. Гоу, чья компания собирает большинство iPhone, выступал в поддержку независимости Тайваня, против чего категорически возражает Китай.
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Снятие кандидатуры последовало за бурной попыткой сформировать альянс с оппозиционными партиями, вылившейся в хаотичную разборку. Возникают предположения о роли Китая, поскольку правительство начало расследование в отношении Foxconn на предмет возможных нарушений законодательства как раз в тот момент, когда усилилось участие Гоу в «гонке».
Теперь, когда программа Гоу по борьбе за независимость остановлена, технологическая индустрия вздохнула с облегчением, опасаясь, что любые перебои в работе Foxconn могут обернуться катастрофой для производства iPhone, на долю которого приходится 80% мировых поставок компании.