Основатель Foxconn расхотел становиться президентом Тайваня: спаситель или саботажник Apple

Снятие кандидатуры последовало за бурной попыткой сформировать альянс с оппозиционными партиями, вылившейся в хаотичную разборку. Возникают предположения о роли Китая, поскольку правительство начало расследование в отношении Foxconn на предмет возможных нарушений законодательства как раз в тот момент, когда усилилось участие Гоу в «гонке».

Теперь, когда программа Гоу по борьбе за независимость остановлена, технологическая индустрия вздохнула с облегчением, опасаясь, что любые перебои в работе Foxconn могут обернуться катастрофой для производства iPhone, на долю которого приходится 80% мировых поставок компании.