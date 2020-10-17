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Основатель OnePlus ушёл из компании и может открыть другую
Почему ушёл, не рассказал
Основатель китайской OnePlus, которая в своё время прославилась как производитель «убийц флагманов», Карл Пей (Carl Pei) подтвердил, что покинул компанию. В его планах может быть открытие другой, но неизвестно, в смартфонной отрасли или нет.
Пей был маркетологом бренда и сделал многое, чтобы привлечь людей к нему. Согласно посту Пея на форуме OnePlus, пока специалист намерен расслабиться и провести время с семьёй.
В чём причина ухода, основатель OnePlus не пояснил. По слухам, у Пея были разногласия с другим основателем и CEO компании Питом Лау (Pete Lau). Также сообщается, что Пей хочет открыть собственное дело. Так это или нет, увидим со временем.