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Особая версия флагманского Huawei Mate 40 будет стоить 2000 евро
В стиле Porsche
Скоро Huawei должна представить новую линейку флагманских смартфонов Mate 40. В ней ожидается и особая модель — Mate 40 RS Porsche Design. Как можно догадаться, это смартфон в стиле Porsche. В сети уже опубликовали фото задней панели устройства и его предполагаемую цену.
Фотографией поделился инсайдер Teme (特米). По ней видно, что блок камер смартфона будет восьмиугольным, а не круглым. Задняя панель устройства сочетает в себе глянцевые и матовые элементы.
Teme (特米)
Инсайдер также написал, что Mate 40 RS Porsche Design будет стоить 2000 евро (около 182 тысяч рублей по текущему курсу). Прошлогодняя модель стоила даже дороже — 2095 евро.
По слухам, Huawei Mate 40 RS Porsche Design получит датчик измерения температуры.