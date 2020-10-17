Особая версия флагманского Huawei Mate 40 будет стоить 2000 евро

Скоро Huawei должна представить новую линейку флагманских смартфонов Mate 40. В ней ожидается и особая модель — Mate 40 RS Porsche Design. Как можно догадаться, это смартфон в стиле Porsche. В сети уже опубликовали фото задней панели устройства и его предполагаемую цену.