Осторожнее: вирусами со смартфона можно заразить и компьютер

«Подобные атаки очень хитрые и специфичные, потому что хакерам нужно знать, что жертва точно подключит смартфон к компьютеру и скоординировать атаку так, чтобы суметь проэксплуатировать этот вектор. Злоумышленники такой сложный способ могут выбрать только в том случае, если другие, более простые вещи, как фишинг или социальная инженерия, не сработали», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что передача вируса со смартфона на ПК не обязательно должна сопровождаться обменом файлами. Некоторые вредоносные программы активируются в момент самого соединения устройств. Чтобы избежать такого, следует сканировать файлы смартфона мобильным антивирусом перед подключением к компьютеру.