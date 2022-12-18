Осторожнее: вирусами со смартфона можно заразить и компьютер

Осторожнее: вирусами со смартфона можно заразить и компьютерПри подключении
Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв рассказал, что на ПК могут попасть вирусы со смартфона при синхронизации устройств. Правда, вероятность этого низка.
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«Подобные атаки очень хитрые и специфичные, потому что хакерам нужно знать, что жертва точно подключит смартфон к компьютеру и скоординировать атаку так, чтобы суметь проэксплуатировать этот вектор. Злоумышленники такой сложный способ могут выбрать только в том случае, если другие, более простые вещи, как фишинг или социальная инженерия, не сработали», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что передача вируса со смартфона на ПК не обязательно должна сопровождаться обменом файлами. Некоторые вредоносные программы активируются в момент самого соединения устройств. Чтобы избежать такого, следует сканировать файлы смартфона мобильным антивирусом перед подключением к компьютеру.