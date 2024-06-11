Осторожно: новый Xiaomi Poco M6 4G хуже двухлетнего Poco M5

Вот что конкретно с этим смартфоном не так

Xiaomi Poco M6 4G оказался слабее двухлетнего Poco M5 по мощности процессора. Эксперт YouTube-канала DimaViper Live объяснил, почему покупать Poco M6 4G лучше сейчас не стоит.