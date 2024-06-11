Осторожно: новый Xiaomi Poco M6 4G хуже двухлетнего Poco M5

Опубликовано 11 июня 2024, 06:00
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Осторожно: новый Xiaomi Poco M6 4G хуже двухлетнего Poco M5Вот что конкретно с этим смартфоном не так
Xiaomi Poco M6 4G оказался слабее двухлетнего Poco M5 по мощности процессора. Эксперт YouTube-канала DimaViper Live объяснил, почему покупать Poco M6 4G лучше сейчас не стоит.
Совсем недавно компания Poco представила новинку: Poco M6. Предшественник Poco M5 был дешёвым и довольно популярным у людей. К тому же он работал на Helio G99.
Однако Poco M6 оказался гораздо слабее, чем Poco M5. И связано это с процессором. Оснащена новинка Helio G91-Ultra. Получается, что вы будете платить за Poco M6 больше, чем за M5, и получите менее производительный смартфон.
По внешнему виду Poco M6 действительно симпатичнее, чем М5. Тем не менее он серьёзно слабее Poco М5 и работать будет медленнее. Именно поэтому ведущий считает, что лучше взять более старую модель, чем отдавать деньги за новую. Ещё один вариант — купить Poco М6 Pro с AMOLED-экраном, частотой обновления 120 Гц и процессором G99.