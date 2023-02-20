Осторожно! Вам могут звонить мошенники с клонов местных номеров

По данным ВТБ, мошенники регистрируют аккаунты на «виртуальные SIM-карты» как российских, так и иностранных операторов. В основном звонки поступают с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Их можно перепутать со звонком с российского городского или мобильного номера. Как говорят в банке, на экране iPhone входящие вызовы даже выглядят как обычный звонок сотового оператора.

В ВТБ рекомендовали прекращать разговор, если собеседник покажется подозрительным, а затем перезвонить по официальному номеру банка. Также стоит смотреть на количество цифр на номере мобильного телефона: российские номера имеют 11 цифр, иностранные, похожие на российские, — больше 11.