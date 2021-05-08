От iPhone 13 и iPhone 14 призвали не ждать ничего особенного

В iPhone 13 компания, по слухам, впервые использует экран частотой обновления выше 60 Гц. И это спустя три или больше года после конкурентов. Специалисты проанализировали текущие тенденции рынка и технологического прогресса и посоветовали пользователям не ожидать чего-то особенного от iPhone 13 и iPhone 14.

Аналитики предсказывают, что продажи смартфонов Apple вскоре снизятся. А обновления в будущих моделях iPhone 13 и iPhone 14 могут оказаться не очень значительными. Поэтому выпуск новинок не позволит существенно увеличить продажи. Прошлая статистика показывает, что после популярности одного поколения iPhone, следуют два поколения слабых продаж.

Зато от iPhone 15 ждут популярности. Кроме того, в 2023 году может появиться складной смартфон Apple.