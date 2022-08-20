От какого адаптера для зарядки следует отказаться владельцам смартфонов

«Адаптер на 5 Вт считается морально устаревшим довольно давно. Современные мобильные устройства становятся сложнее, и теперь адаптер на 5 Вт заряжает любой гаджет в среднем в 1,5-2 раза дольше, чем более мощные зарядники», — заявил Самойленко.

Вместо 5-Вт адаптера можно приобрести зарядные устройства на 12, 18, 20 или 65 Вт, если смартфон поддерживает такое, конечно. «Приобретать необходимо оригинальные адаптеры более высокой производительности и мощности. Это и удобно, и безопасно», — отметил Самойленко.

Недавно Apple перестала продавать на своём сайте зарядное устройство мощностью 5 Вт.