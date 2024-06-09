От $ 129, до 8 ГБ оперативной памяти, 90 гц: вышел бюджетный смартфон Poco M6

Дизайн напоминает более дорогую серию Redmi Note 13 Pro, толщина составляет 8,3 мм, а вес — 205 граммов. Устройство доступно в трех цветах: черном, серебристом и фиолетовом.

Poco M6 оснащен 6,79-дюймовой IPS ЖК-панелью с разрешением FHD+, яркостью 550 нит и частотой обновления 90 Гц. Двойная задняя камера состоит из основного сенсора на 108 Мп и макросенсора на 2 Мп, поддерживает такие режимы, как HDR, «Ночь» и «Портрет». Фронтальная камера на 13 Мп предназначена, что логично, для селфи.

Работающий на чипсете Helio G91 Ultra, Poco M6 ограничен возможностями 4G-связи. Он оснащен аккумулятором емкостью 5 030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и работает под управлением HyperOS на базе Android 14. Дополнительные функции включают в себя боковой датчик отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников.

Poco M6 доступен в двух конфигурациях: 6 ГБ/128 ГБ за 129 долларов и 8 ГБ/256 ГБ за 149 долларов.