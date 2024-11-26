От $372, Dimensity 8350 и быстрая зарядка 80 Вт: серия Oppo Reno 13 вышла

Reno 13 оснащен 6,59-дюймовым 1,5K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а Reno 13 Pro — более крупным 6,83-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем. Обе модели оснащены чипсетом MediaTek Dimensity 8350 в сочетании с графическим процессором Mali-G615 MC6. Версия Pro также поддерживает беспроводную быструю зарядку AIRVOOC мощностью 50 Вт.

Оба телефона оснащены 50-Мп основными камерами. Модель Reno 13 оснащена двойной камерой, а модель Pro — тройной, включая 50-Мп перископический телеобъектив со 100-кратным, правда, цифровым зумом. Фронтальная камера на 50 Мп в обеих моделях поддерживает запись видео в формате 4K.

В Reno 13 установлен аккумулятор емкостью 5600 мАч, а в Pro-версии — 5800 мАч. Телефоны также оснащены быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Цена на Reno 13 начинается с 2 699 юаней ($372), а Reno 13 Pro — с 3 399 юаней ($469). Появление в продаже на мировых рынках ожидается в ближайшее время.