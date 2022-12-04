Отчёт: iPhone побеждает Android-смартфоны в Китае

Сообщается, что Apple смогла увеличить свою долю рынка до 25% в октябре 2022 года. Это самый высокий показатель для компании. В результате второй месяц подряд она является ведущим производителем в Китае.

Аналитики говорят, что росту в значительной степени способствовала восторженная реакция китайской общественности на серию iPhone 14. Также Apple заняла долю Huawei.