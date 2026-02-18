Отчёт: роботакси Tesla попадают в аварии в четыре раза чаще водителей-людей

Опубликовано 18 февраля 2026, 22:351 мин.
Отчёт: роботакси Tesla попадают в аварии в четыре раза чаще водителей-людейТехнология будет становиться лучше
По информации из базы National Highway Traffic Safety Administration, Tesla сообщила недавно о пяти новых авариях с участием своих роботакси в Остине. Если сравнить данные за более долгий срок, то выходит, что беспилотники Tesla в четыре раза чаще людей попадают в аварии.
С момента запуска сервиса в июне прошлого года зафиксировано уже 14 аварий. По оценкам, за это время автомобили проехали около 800 тысяч миль. Это означает примерно одну аварию на каждые 57 тысяч миль. Для сравнения, по данным самой Tesla, средний водитель в США попадает в мелкую аварию раз в 229 тысяч миль.
Так и выходит, что роботакси компании сталкиваются с происшествиями примерно в четыре раза чаще. При этом Tesla публикует меньше деталей о ДТП, чем конкуренты, как пишут СМИ.