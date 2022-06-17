Отчёт: выросли продажи смартфонов «Сделано в Индии»

В отчёте говорится, что рост связан с увеличением спроса на смартфоны, а также с увеличением экспорта в стране. Различные инициативы правительства Индии по стимуляции местного производства также сыграли огромную роль.

Компания Oppo стала крупнейшим поставщиком смартфонов «Сделано в Индии» в первом квартале 2022 года с 10,36 миллионами отгрузок, что помогло ей достичь рыночной доли в 21,6%. За Oppo следует Samsung, которая отгрузила 10,22 миллиона устройств, заняв второе место с долей 21,3%. Сторонние компании EMS сумели удержать 42-процентную долю в местном производстве.