Отделить зёрна от плевел: iPhone начал выделять звонки от компаний логотипом

Опубликовано 18 октября 2024, 09:451 мин.
Отделить зёрна от плевел: iPhone начал выделять звонки от компаний логотипомApple представила новую функцию
Apple предлагает компаниям выделиться на iPhone с помощью двух новых функций. Branded Mail позволяет компаниям отображать свое название и логотип в электронных письмах. А функция Business Caller ID будет показывать название, логотип и отдел компании при звонках, помогая пользователям идентифицировать легальные компании и избегать спама, пишут СМИ.
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Эти функции являются частью инструмента Apple Business Connect, который позволяет компаниям размещать свои объявления во всех приложениях и сервисах Apple. Проверяя информацию о себе и добавляя такие детали, как фотографии или предложения, компании могут улучшить «читаемость» своих объявлений.
Ожидается, что это «брендирование» появится в конце этого года, пока что его тестируют.