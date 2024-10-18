Отделить зёрна от плевел: iPhone начал выделять звонки от компаний логотипом

Эти функции являются частью инструмента Apple Business Connect, который позволяет компаниям размещать свои объявления во всех приложениях и сервисах Apple. Проверяя информацию о себе и добавляя такие детали, как фотографии или предложения, компании могут улучшить «читаемость» своих объявлений.

Ожидается, что это «брендирование» появится в конце этого года, пока что его тестируют.