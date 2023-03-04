«Отец мобильного телефона» рассказал о смартфонах будущего

По мнению Купера, однажды телефоны станут устройствами, интегрированными в нашу кожу. Такие устройства не нужно будет заряжать, поскольку «ваше тело — идеальное зарядное устройство», говорит Мартин.

«Вы поглощаете пищу, ваше тело создаёт энергию. Для работы наушника требуется совсем немного энергии», — добавил он.

Купер также пожаловался, что современные смартфоны стали слишком сложными с многочисленными приложениями и экраном, который не соответствует кривизне человеческого лица. «Всякий раз, когда я звоню по телефону и у меня нет наушника, мне приходится прижимать этот плоский кусок материала к моей голове и держать руку в неудобном положении», — сказал он.