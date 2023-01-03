«Отец» операционной системы Huawei HarmonyOS объяснил, почему это не клон Android

«Отец» операционной системы Huawei HarmonyOS объяснил, почему это не клон AndroidУ ОС другое предназначение
Из-за санкций США устройства Huawei теперь работают под управлением HarmonyOS. Многие называли систему клоном Android, однако компания с самого начала это отрицала. Эти обвинения вновь отвергает человек, который стоял за разработкой ОС.
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Это Ван Ченглу, известный как «отец HarmonyOS» в Китае. Ещё в 2014 году он был назначен президентом отдела программного обеспечения Huawei Consumer Business Group. Через год он стал руководить командой по разработке HarmonyOS.
Недавно он снова сказал, что HarmonyOS — это не Android и не iOS. Даже концептуально: это не операционная система для одного устройства. Ченглу пояснил, что, в отличие от Android и iOS, HarmonyOS предназначена для нескольких устройств. Это унифицированная операционная система, поддерживающая гибкое развёртывание.