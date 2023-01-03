«Отец» операционной системы Huawei HarmonyOS объяснил, почему это не клон Android

Это Ван Ченглу, известный как «отец HarmonyOS» в Китае. Ещё в 2014 году он был назначен президентом отдела программного обеспечения Huawei Consumer Business Group. Через год он стал руководить командой по разработке HarmonyOS.

Недавно он снова сказал, что HarmonyOS — это не Android и не iOS. Даже концептуально: это не операционная система для одного устройства. Ченглу пояснил, что, в отличие от Android и iOS, HarmonyOS предназначена для нескольких устройств. Это унифицированная операционная система, поддерживающая гибкое развёртывание.