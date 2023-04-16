Отечественная ОС «Аврора» оказалась убыточной: более ₽1 млрд потерь

Это первое преодоление миллиардной отметки, передает издание. По данным Федеральной налоговой службы, выручка ОМП за отчетный период составила 66,8 млн рублей, что на 42% меньше, чем годом ранее. Чистые убытки компании выросли на 36% по сравнению с 2021 годом. Несмотря на неутешительные финансовые результаты, официальная численность персонала ОМП существенно не изменилась.

Снижение доходов и растущие убытки ставят под вопрос будущее «Авроры», которую прочили в качестве отечественной альтернативы западным мобильным ОС.

ОМП не комментирует финансовые результаты за 2022 год и не дает прогнозов на 2023 год, передает издание.