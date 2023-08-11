Отечественные планшеты и смартфоны уже тестируют в Совете Федерации

Отечественные планшеты и смартфоны уже тестируют в Совете ФедерацииО результатах говорить пока рано
Российские чиновники в Совете Федерации получили для тестирования планшеты и смартфоны на базе операционной системы «Аврора», сообщают «Известия». Если эксперимент окажется удачным, то не за горами полный переход российских чиновников на отечественные решения.
Выбор устройств для тестирования был обусловлен тем, что они используются наиболее часто, длительное время находятся в руках пользователей и должны помочь обеспечить максимальную мобильность. О первых результатах тестирования говорить пока преждевременно, сообщил источник в Совете Федерации, - необходимо оценить их основные функции и провести тесты с сопутствующими программными продуктами.
По словам источников, на начальном этапе пользователями этих устройств, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие для выполнения своих функциональных задач.
Планшеты и смартфоны для тестирования предоставили несколько российских компаний, в том числе частная компания «Аквариус».