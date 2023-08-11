Отечественные планшеты и смартфоны уже тестируют в Совете Федерации

Выбор устройств для тестирования был обусловлен тем, что они используются наиболее часто, длительное время находятся в руках пользователей и должны помочь обеспечить максимальную мобильность. О первых результатах тестирования говорить пока преждевременно, сообщил источник в Совете Федерации, - необходимо оценить их основные функции и провести тесты с сопутствующими программными продуктами.

По словам источников, на начальном этапе пользователями этих устройств, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие для выполнения своих функциональных задач.

Планшеты и смартфоны для тестирования предоставили несколько российских компаний, в том числе частная компания «Аквариус».