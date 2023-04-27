Смартфоны российских брендов упали в продажах в два раза

Отечественные бренды продали в общей сложности 99 300 гаджетов за аналогичный период прошлого года.

По словам Артура Махлаюка, бизнес-аналитика компании F+ tech-Marvel, большинство российских смартфонов - это бюджетные устройства, и рынок уже «насытился».

В результате покупатели все чаще обращаются к иностранным брендам, а не к российским. На Wildberries интерес к российским моделям был относительно низким, пользователи обычно предпочитают смартфоны от азиатских брендов, таких как Xiaomi, Realme, Infinix, OPPO и Poco.

Однако пока неясно, смогут ли российские производители смартфонов переломить ситуацию и вернуть себе долю рынка в ближайшие месяцы.