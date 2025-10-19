Открылись предзаказы на HIROH Phone без сервисов Google и с отключением микрофона

Опубликовано 19 октября 2025, 12:451 мин.
Открылись предзаказы на HIROH Phone без сервисов Google и с отключением микрофонаЗа $ 999
Открылись предзаказы на новый смартфон HIROH Phone, созданный для тех, кого «заботит конфиденциальность». Устройство работает на системе e/OS, в которой полностью убраны сервисы Google, и оснащено физическим выключателем камеры, микрофона, GPS, Wi-Fi и Bluetooth.
Создатели устройства заявляют, что их цель — конкурировать с крупными брендами вроде Samsung и Apple. Телефон поступит в продажу в феврале 2026 года по цене $999, предзаказ можно оформить за $99.
HIROH Phone оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной камерой (108, 13 и 2 МП) и фронтальной камерой на 32 МП. Внутри — процессор MediaTek Dimensity 8300, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью зашифрованной карты microSD до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч.
Система e/OS не передаёт данные на серверы Google и не даже собирает статистику использования.
