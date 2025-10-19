Открылись предзаказы на HIROH Phone без сервисов Google и с отключением микрофона

HIROH Phone оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной камерой (108, 13 и 2 МП) и фронтальной камерой на 32 МП. Внутри — процессор MediaTek Dimensity 8300, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью зашифрованной карты microSD до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч.

Система e/OS не передаёт данные на серверы Google и не даже собирает статистику использования.