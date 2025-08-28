Открылись предзаказы на складывающийся втрое Huawei Mate XTs

Опубликовано 28 августа 2025, 20:501 мин.
Открылись предзаказы на складывающийся втрое Huawei Mate XTsНовый дизайн
Huawei открыла предзаказ на новый «трифолд» Mate XTs. Устройство можно забронировать заранее в официальных онлайн-магазинах.
© Huawei
Huawei Mate XTs предложит два новых цветовых варианта. Белая версия украшена рисунком в виде листьев с тонкими диагональными линиями на задней панели. Камерный модуль выполнен в стиле «звёздного алмаза», с тремя объективами и длинной вертикальной LED-вспышкой. Над вспышкой размещён логотип XMAGE.
Задняя панель третьего экрана по-прежнему выполнена из кожи с табличкой «Designed & Crafted by HUAWEI».
Mate XTs доступен в трёх вариантах памяти и четырёх цветах: тёмно-чёрный, белый, пурпурный и красный. Хранение данных: 16+256 ГБ, 12+512 ГБ и 16+1 ТБ.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный