Открылись предзаказы на складывающийся втрое смартфон Huawei

Это будет первый коммерчески доступный так называемый «три-фолд» смартфон, опередивший такие концептуальные модели, как Tecno Phantom Ultimate 2. Mate XT будет доступен в конфигурациях 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ и двух цветах.

Mate XT оснащен двойным шарниром и раскладывается в экран размером с планшет. Интересно, что в разложенном состоянии его толщина не превышает 5 мм. В сложенном состоянии устройство превращается в обычный смартфон.

Дизайн задней панели вдохновлен Mate 60 RS: восьмиугольный модуль камеры и отделка из веганской кожи класса.

Продажи Mate XT начнутся 20 сентября.