Открытый исходный код Android «открыт» лишь на словах

Петр Зайцев, основатель Percona, подчеркнул, что управление не менее важно, чем лицензирование, предупредив, что одна компания может изменить правила в любой момент. Дотан Хоровиц из CNCF поддержал эти опасения, задавшись вопросом, является ли вообще «реальной» концепция открытого исходного кода, принадлежащего поставщикам.

В 2025 году эта дискуссия особенно актуальна в области ИИ, где компании вроде Meta продвигают такие проекты, какLlama, как открытый исходный код, несмотря на ограничения. Луис Вилья из Tidelift раскритиковал попытки переопределить открытый исходный код ради коммерческих или регуляторных преимуществ, назвав их вредоносными.

Закон ЕС об искусственном интеллекте еще больше усложнил ситуацию, предоставив особый правовой режим для ИИ с открытым исходным кодом и одновременно регулируя системы повышенного риска. Некоторые компании, по мнению экспертов, пытаются использовать эти правила, чтобы казаться более открытыми, чем они есть на самом деле.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена