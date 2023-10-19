Отличия Realme 11 от 11 Pro и какой купить

У 11 Pro изогнутый дисплей (что нравится не всем), но при этом он ярче. Частота обновления экрана у Pro-версии составляет 120 Гц, тогда как у обычной - 90 Гц. Кроме того, у Realme 11 есть проблемы с ШИМом.

Работает Realme 11 Pro на более мощном процессоре Dimensity 7050. Камера у «прошки» имеет оптическую стабилизацию, а матрица стоит более топовая.

Наконец, звук у Realme 11 Pro лучше, хотя стерео присутствует в обоих аппаратах.