Отличия Realme 11 от 11 Pro и какой купить

20:19, 19 октября 2023
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Отличия Realme 11 от 11 Pro и какой купитьБольшая ли между ними разница?
Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей рассказал, чем на самом деле отличается обычный Realme 11 от Pro-версии и что из них лучше взять.
Realme 11 и 11 Pro сейчас довольно близки по цене. Но лучше всё-таки брать Pro-версию, так как он во всём превосходит обычную модель.
У 11 Pro изогнутый дисплей (что нравится не всем), но при этом он ярче. Частота обновления экрана у Pro-версии составляет 120 Гц, тогда как у обычной - 90 Гц. Кроме того, у Realme 11 есть проблемы с ШИМом.
Работает Realme 11 Pro на более мощном процессоре Dimensity 7050. Камера у «прошки» имеет оптическую стабилизацию, а матрица стоит более топовая.
Наконец, звук у Realme 11 Pro лучше, хотя стерео присутствует в обоих аппаратах.