Xiaomi Redmi 12C продают за 10 тысяч рублей: достоин ли он покупки

Xiaomi Redmi 12C продают за 10 тысяч рублей: достоин ли он покупкиВот какие у него характеристики
Ведущий YouTube-канала «Польза NET» протестировал бюджетный Xiaomi Redmi 12C. Стоит ли его брать?
В комплекте с Xiaomi Redmi 12C вы получите краткое руководство, скрепку, слот для двух nano-SIM, карту памяти объёмом до 1 ТБ, кабель с USB-A на Micro USB, зарядку на 10 Вт. Чехол вам придётся покупать самостоятельно, как и защитное стекло (плёнка на экран телефона с завода не наклеена).
Звучание у аппарата, естественно, моно. Вибромотор также слабый и не настраиваемый. Но вы получаете при этом разъём для наушников.
Оснащён Redmi 12C дисплеем с диагональю 6,71 дюйма с разрешением 1650x720 пикселей. Яркость - всего 500 нит. Поэтому на солнце вам будет яркости не хватать. Частота обновления экрана у смартфона - 60 Гц.
Сканер отпечатка пальцев работает у Redmi 12C в целом корректно, хоть и не быстро. Распознавание лица срабатывает у телефона неплохо, но угол, под которым он может распознавать лицо, небольшой.
На Xiaomi Redmi 12C стоит процессор MediaTek Helio G85. Работает устройство на Android 12. Объём оперативной памяти у него - 3/4/6 ГБ, постоянной - 64/128 ГБ.
Объём аккумулятора составляет 5000 мА*ч. В PS Mark телефон выдал всего 7 часов и 51 минуту. В AnTuTu он получил около 275 тысяч баллов.
От родной зарядки до 100% заряжается Redmi 12C за примерно 2 часа. За 1 час в играх в среднем уходит примерно 16% заряда, за 1 час на YouTube - около 4%.
Основная камера у смартфона имеет разрешение 50 МП, есть также у смартфона вспышка и дополнительный объектив QVGA 248x328. Максимальное разрешение видео в основной камеры - 1080p 30 к/с. Фронтальный сенсор имеет 5 МП и может записывать видео максимум тоже в 1080p 30 к/с.
Видео получаются на Redmi 12C не особо качественными, а вот фото - неплохими.
Вывод
Xiaomi Redmi 12C - это по большому счёту стандартный бюджетник. У него есть много аналогов. При этом от ультрабюджетников он отличается более мощным процессором, лучшей камерой, возможностью во что-нибудь поиграть. Самый главный его минус - это micro USB вместо USB-C.