Xiaomi Redmi 12C продают за 10 тысяч рублей: достоин ли он покупки

В комплекте с Xiaomi Redmi 12C вы получите краткое руководство, скрепку, слот для двух nano-SIM, карту памяти объёмом до 1 ТБ, кабель с USB-A на Micro USB, зарядку на 10 Вт. Чехол вам придётся покупать самостоятельно, как и защитное стекло (плёнка на экран телефона с завода не наклеена).

Звучание у аппарата, естественно, моно. Вибромотор также слабый и не настраиваемый. Но вы получаете при этом разъём для наушников.

Оснащён Redmi 12C дисплеем с диагональю 6,71 дюйма с разрешением 1650x720 пикселей. Яркость - всего 500 нит. Поэтому на солнце вам будет яркости не хватать. Частота обновления экрана у смартфона - 60 Гц.

Сканер отпечатка пальцев работает у Redmi 12C в целом корректно, хоть и не быстро. Распознавание лица срабатывает у телефона неплохо, но угол, под которым он может распознавать лицо, небольшой.

На Xiaomi Redmi 12C стоит процессор MediaTek Helio G85. Работает устройство на Android 12. Объём оперативной памяти у него - 3/4/6 ГБ, постоянной - 64/128 ГБ.