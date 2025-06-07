Отслеживание глаз, рук и даже сердцебиения: подробности умных очков Aria Gen 2*

Очки оснащены усовершенствованной системой отслеживания взгляда, которая может точно определить направление взгляда каждого глаза, моргание и положение зрачков. Это помогает лучше понимать, куда человек смотрит и чего он хочет.

Также в Aria Gen 2* встроены четыре камеры, которые позволяют распознавать движения рук и объекты вокруг. Meta* утверждает, что эти данные можно использовать, например, для обучения роботов тонкой ручной работе.

Дополнительно очки могут измерять пульс с помощью датчика в носоупоре, а специальный микрофон улучшает звук даже в шумной обстановке. Есть и датчик освещённости.

Очки весят около 75 грамм, складываются и доступны в восьми размерах. В этом году Meta* откроет набор заявок.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена