Отставных китайских военных призвали собирать iPhone

Завод, крупнейшее в мире предприятие по производству iPhone, переживает не лучшие времена в связи с принятыми правительством мерами по сдерживанию распространения вируса COVID-19, что потребовало от компании изолировать многих работников.

Призывы к пенсионерам исходят от властей таких городов, как Цзиюань и Кайфэн, которые заявляют, что те, кто примет предложение, смогут получить определенные бонусы.

В Цзиюане, например, работники государственного сектора могут получить бонус в размере 800 юаней (примерно $112,9) после регистрации на работу и еще 3 000 юаней ( примеирно $423,5) после 30 дней работы, помимо зарплаты на заводе и своей текущей зарплаты, пишет издание, ссылаясь на неназванного чиновника.

Компания Foxconn отказалась комментировать схемы найма, а также отказалась предоставить дополнительную информацию о состоянии производства на заводе в Чжэнчжоу.