Oukitel WP30 Pro: бронированный смартфон с двумя экранами и батареей на 11 000 мАч

Спереди Oukitel WP30 Pro оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а по центру расположено отверстие для селфи-камеры. Сзади находится еще один небольшой экран, а также мощный набор камер: основной объектив 108 МП, камера для ночной съемки 20 МП и макрообъектив 5 МП.

Задний экран может отображать различную информацию, включая компас, заряд батареи, элементы управления музыкой, уведомления и счетчик шагов. Он даже может служить видоискателем при съемке селфи с помощью 108-Мп камеры высокого разрешения.

Внутри WP30 Pro находится процессор Dimensity 8050, а также 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Он будет работать под управлением Android 13, хотя количество будущих обновлений ОС остается неопределенным.

Защищенное устройство будет иметь сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, а также мощный аккумулятор емкостью 11 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, обещающей зарядку с 0% до 50% всего за 15 минут.

Ожидается, что цена Oukitel WP30 Pro составит от 329,99 до 359,99 долларов.