Ожидаемый Xiaomi Mi Mix 4 разочаровал производительностью

Как пишут журналисты, приводя скриншоты из базы данных, Xiaomi Mi Mix 4 тестировали в версии с 6 ГБ оперативной памяти. Процессор у аппарата был восьмиядерный Qualcomm с базовой частотой 1,78 ГГц. Ранние слухи предполагали, что новинка будет построена на платформе Snapdragon 856. Тестируемое устройство работало под управлением Android 9 Pie.

Итак Xiaomi Mi Mix 4 набрал 717 баллов в однопоточном тесте и 2784 в многопоточном. Это очень странные результаты. У того же Xiaomi Mi 9T Pro на Qualcomm Snapdragon 855 показатели варьировались от 2107 до 3512 баллов в однопоточном тесте и от 9143 до 11042 балла — в многопоточном.

Скорее всего, тестировался ранний образец. Тем не менее, презентацию Mi Mix 4 ожидают уже в конце декабря. Что ж, надеемся, что узнаем истину всё-таки до нового года.