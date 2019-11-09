Ожидаемый Xiaomi Pocophone 2 станет самым дешёвым смартфоном на топовом процессоре

Информатор с ником mehak_goswami пишет, что новый Pocophone получит IPS-экран диагональю 6,4 дюйма. В дисплее будет вырез под фронтальную камеру.

Однако интереснее всего сведения о процессоре. Инсайдер сообщает, что Pocophone 2 будет работать на платформе Snapdragon 855 Plus. Памяти он правда получит немного: 6/64 и 6/128 ГБ.

Инсайдеры и журналисты предполагают, что Pocophone 2 будет недорогим устройством. Возможно даже самым дешёвым среди аппаратов на Snapdragon 855 Plus.