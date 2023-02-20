Ozon Global продаёт новый флагманский смартфон OnePlus 11 с 512 ГБ по минимальной цене

Стоит упомянуть, что недавно модель OnePlus 11 попала в центр небольшого скандала. Многие купили этот смартфон с китайской прошивкой, а затем заметили, что система выдаёт предупреждение об ограничениях в отношении функции вызова. Однако позже стало ясно, что звонки не блокируются на самом деле. Уведомление об ограничениях можно смахнуть и пользоваться смартфоном дальше. Также, если вы сильно переживаете, можно обратиться в сервисный центр Telemix за бесплатной помощью. Тем не менее OnePlus 11 лучше профилактически перепрошить. Инструкция есть на форуме 4PDA.