Ozon Global продаёт новый флагманский смартфон OnePlus 11 с 512 ГБ по минимальной цене

Ozon Global продаёт новый флагманский смартфон OnePlus 11 с 512 ГБ по минимальной ценеДешевле не найдёте
На Ozon Global можно купить OnePlus 11 с 512 ГБ за 52,5 тысячи рублей. Это выгодное предложение: даже на AliExpress устройство предлагают по более высокой цене.
Фото: OnePlus
На AliExpress минимальная цена на модель у некоторых продавцов составляет не менее 71 тысячи рублей. А на Яндекс Маркете или Price.ru смартфон вообще не найти. На Ozon скидку можете проверить самостоятельно. В наличии есть OnePlus 11 и чёрного, и зелёного цвета, но зелёного больше. Отметим, что, как обычно, акция проверена лишь на момент публикации заметки. Товар может закончиться в любой момент.
Стоит упомянуть, что недавно модель OnePlus 11 попала в центр небольшого скандала. Многие купили этот смартфон с китайской прошивкой, а затем заметили, что система выдаёт предупреждение об ограничениях в отношении функции вызова. Однако позже стало ясно, что звонки не блокируются на самом деле. Уведомление об ограничениях можно смахнуть и пользоваться смартфоном дальше. Также, если вы сильно переживаете, можно обратиться в сервисный центр Telemix за бесплатной помощью. Тем не менее OnePlus 11 лучше профилактически перепрошить. Инструкция есть на форуме 4PDA.