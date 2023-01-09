Параллельный импорт не помог: продажи iPhone в РФ упали в два раза

С января по ноябрь прошлого года было продано 2,2 млн iPhone. Это на 48% ниже, чем за тот же период 2021 г. (4,2 млн). Это подтверждают в МТС, «Мегафоне» и «Ситилинке».

При этом в МТС, несмотря на падение продаж iPhone в штуках, в денежном выражении Apple по-прежнему лидер. Самой популярной моделью стал iPhone 11. У «Мегафона» — iPhone 12 и 13.

Эксперты считают, что продажи айфонов в России упали из-за прекращения официальных поставок, проблем с гарантией и отсутствия банковских приложений в App Store.