Параллельный импорт не помог: продажи iPhone в РФ упали в два раза

10:39, 09 января 2023
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Параллельный импорт не помог: продажи iPhone в РФ упали в два разаА на что рассчитывали?
По данным аналитиков «Марвел-дистрибуции», в 2022 году в России было продано почти в два раза меньше смартфонов Apple, чем в 2021.
Фото: Unsplash
С января по ноябрь прошлого года было продано 2,2 млн iPhone. Это на 48% ниже, чем за тот же период 2021 г. (4,2 млн). Это подтверждают в МТС, «Мегафоне» и «Ситилинке».
При этом в МТС, несмотря на падение продаж iPhone в штуках, в денежном выражении Apple по-прежнему лидер. Самой популярной моделью стал iPhone 11. У «Мегафона» — iPhone 12 и 13.
Эксперты считают, что продажи айфонов в России упали из-за прекращения официальных поставок, проблем с гарантией и отсутствия банковских приложений в App Store.