Партнер Apple намекнул на появление спутникового интернета в iPhone

Это произошло вскоре после того, как T-Mobile и Starlink объявили о своих планах по обеспечению прямого подключения Starlink к существующим iPhone и устройствам Android. T-Mobile утверждает, что существующие потребительские устройства не поддерживают спутниковое соединение. Globalstar с этим не согласен, заявляя, что его сеть MSS уже поддерживает прямую спутниковую связь в потребительских устройствах массового спроса, включая iPhone 14.

Globalstar планирует дальнейшие усовершенствования и услуги с использованием своей системы MSS, обеспечивая связь в критических ситуациях, когда наземные сети недоступны.

Так что возможно, что совсем скоро владельцы iPhone смогут пользоваться интернетом, не задействуя мобильных операторов.