Патент Apple раскрыл планы по созданию сменных задних крышек у iPhone

Опубликовано 21 июня 2024, 17:42
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Патент Apple раскрыл планы по созданию сменных задних крышек у iPhoneС дополнительными камерами и датчиками здоровья
Apple подала патентную заявку c концепцией задних крышек для iPhone, позволяющую пользователям менять стандартные на те, которые оснащены дополнительными функциями, такими как камеры и датчики здоровья.
В патенте описывается механизм, использующий пружинную систему зажима для надежного крепления сменных задних крышек, в которые могут быть встроены такие функции, как дополнительные аккумуляторы, датчики здоровья, например, мониторы глюкозы, и даже дополнительные камеры с различными возможностями.
Судя по всему, подход Apple рассчитан на пользователей, желающих получить большую универсальность без ущерба для форм-фактора iPhone.