Патент Apple раскрыл планы по созданию сменных задних крышек у iPhone

В патенте описывается механизм, использующий пружинную систему зажима для надежного крепления сменных задних крышек, в которые могут быть встроены такие функции, как дополнительные аккумуляторы, датчики здоровья, например, мониторы глюкозы, и даже дополнительные камеры с различными возможностями.

Судя по всему, подход Apple рассчитан на пользователей, желающих получить большую универсальность без ущерба для форм-фактора iPhone.