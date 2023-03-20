«Пчелайн» вместо «Билайн»: запущен сервис для смены имени сети на телефоне

Услуга «Моё имя сети» доступна для всех абонентов предоплатной системы расчётов Билайн. Для её подключения нужно обновить мобильное приложение и выбрать желаемое имя сети в разделе услуг «Популярное». Имя сети можно менять неограниченное количество раз в течение оплаченного периода.

Стоимость услуги составляет 2 руб./сут. или 49 руб./мес, в зависимости от региона. Первые два дня после подключения услуга предоставляется бесплатно. Абоненты тарифа UP могут бесплатно изменить имя сети на «пчелайн». Услуга поддерживается большинством устройств и SIM-карт, однако в международном роуминге и при использовании VoWiFi она может не работать.