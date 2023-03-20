«Пчелайн» вместо «Билайн»: запущен сервис для смены имени сети на телефоне

«Пчелайн» вместо «Билайн»: запущен сервис для смены имени сети на телефонеЭто платная услуга
Оператор Билайн запустил новую услугу, которая позволяет абонентам изменить имя сети, отображаемое на экране их смартфонов. Теперь пользователи могут придумать своё название для оператора и видеть его вместо стандартного «Билайн».
Фото: Билайн
Услуга «Моё имя сети» доступна для всех абонентов предоплатной системы расчётов Билайн. Для её подключения нужно обновить мобильное приложение и выбрать желаемое имя сети в разделе услуг «Популярное». Имя сети можно менять неограниченное количество раз в течение оплаченного периода.
Стоимость услуги составляет 2 руб./сут. или 49 руб./мес, в зависимости от региона. Первые два дня после подключения услуга предоставляется бесплатно. Абоненты тарифа UP могут бесплатно изменить имя сети на «пчелайн». Услуга поддерживается большинством устройств и SIM-карт, однако в международном роуминге и при использовании VoWiFi она может не работать.