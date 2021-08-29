Перечислены 6 способов улучшить качество съёмки на смартфоне

Включить режим HDR.

В этом режиме смартфон вместо одного снимка делает несколько с разной экспозицией, а затем склеивает их в один файл. Поэтому снимок получается более качественным. Стоит понимать, что на бюджетных смартфонах съёмка в HDR идёт медленнее. К тому же этот режим не подойдёт для съёмки движущихся объектов.

Использовать ручной режим.

Достаточно снизить уровень ISO ниже 400, в идеале — до 100-250, а выдержку оставить автоматической. Это улучшит все снимки кроме ночных.

Включить сохранение фото в формат RAW.

Так можно отредактировать яркость, убрать цифровой шум или отредактировать цветопередачу.

Не включать в смартфонах с 48, 64 и 108 Мп режим фото с максимальным количеством мегапикселей.

Такие настройки будут хороши только для съёмки в яркий солнечный день.

Навести фокусировку на яркие предметы при съёмке ночью.

Для этого нужно коснуться дисплея в нужно месте. Картинка станет темнее, но более детализированной.

Установить GCam (она же Google Camera).

Это приложение для съёмки с умными алгоритмами. Найти подходящую версию GCam можно на тематических форумах.