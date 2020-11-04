Перечислены 8 способов использования старого смартфона

Во-первых, автор советует сохранить устройство в качестве запасного телефона. Особенно это может быть полезно во время путешествий: если сломается актуальный смартфон, то запасной может стать настоящим спасением.

Во-вторых, из старого устройства можно сделать пульт дистанционного управления, например, для телевизора. Для этого достаточно установить специальное приложение. Также смартфон можно переделать в своего рода портативную консоль, если использовать его с геймпадом.

Ещё один вариант использования дома — в качестве веб-камеры. Также автор предлагает вспомнить былые времена и носить с собой старый смартфон в качестве, например, музыкального плеера или средства для просмотра видео. Видимо, чтобы не разряжать основное устройство.

Кроме того, старый смартфон можно спокойно передать маленькому ребёнку — не будет жалко. А если ребёнка нет, то можно попробовать отдать телефон на благотворительность. Вдруг кому-то он нужен больше, чем вам.

И в конце концов автор предлагает разобрать и собрать свой старый смартфон — потехи или обучения ради.