Перечислены главные нововведения в iPhone с обновлением iOS 17.4 beta 1

Изменения для ЕС:

Теперь Apple позволит пользователям устанавливать сторонние магазины приложений из App Store. Это важное изменение, которого давно добивались как разработчики, так и потребители.

Пользователям будет предлагаться также установить веб-браузер по умолчанию при первом открытии Safari. Это позволит им выбирать из множества браузеров, включая Chrome, Firefox и Edge.

Приложения для стриминга игр: Apple будет разрешать приложения для облачного гейминга в App Store. Это изменение позволит играть в компьютерные игры прямо на своих iPhone и iPad, используя, например, GeForce Now.

Apple также «разблокирует» чип NFC в iPhone, чтобы позволить альтернативы Apple Pay в Европе. Это изменение позволит пользователям использовать другие методы бесконтактной оплаты, такие как Google Pay и Samsung Pay.

Другие изменения:

Apple Подкасты теперь поддерживают автоматически генерируемые субтитры. Переработанная панель Now Playing там же. Она была изменена, чтобы соответствовать стилю панели Now Playing в Apple Music.

Вкладка «Слушать сейчас» в Apple Music была переименована в «Главная».

Siri теперь поддерживает чтение сообщений на дополнительных языках, а не только на языке, назначенном Siri для всех остальных задач.

В iOS 17.4 также появились новые эмодзи, обозначающие качание головой, птицу феникс, лайм, коричневый гриб и порванную цепь.

С обновлением появится возможность всегда требовать дополнительную аутентификацию для защиты от кражи устройства, даже если пользователь находится в знакомом месте.

Новый ярлык «Идентифицируемый регион»: в меню «Общие» > «О программе» в Настройках появился новый ярлык «Регион, подлежащий идентификации».

Адресная строка в Safari теперь немного шире, чем в iOS 17.3.

Появилось новое меню «NFC» в категории «Конфиденциальность» в Настройках.

Возможность сказать «Siri» вместо «Hey Siri» расширена на Германию.