Перечислены мировые бренды, которые выпускают китайские смартфоны под своим именем

В целом, согласно отчёту, производство смартфонов за указанный период выросло на 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Всего за три месяца было собрано 358 млн аппаратов.

Как оказалось, различные крупные компании стали всё чаще привлекать к производству ODM. По контракту, такие сторонние производители сами разрабатывают и выпускают смартфоны, но в продажу они поступают под торговой маркой компании-заказчика. Это помогает крупным брендам сократить издержки и направлять собственные ресурсы на создание более технологичных решений. Среди таких компаний оказались Samsung, LG, Nokia и OPPO.

Для Samsung, например, некоторые модели (в частности Galaxy A01) собирает китайская фирма Huaqin. Именно её, а также Wingtech и Longcheer аналитики назвали важнейшими участниками отрасли в ближайшем будущем.