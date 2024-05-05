Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 05 мая 2024, 13:30
1 мин.

Перечислены основные недостатки смартфонов с изогнутым экраном

Имейте это в виду при покупке таких гаджетов
Всего несколько лет назад приобрели популярность телефоны с экраном-«водопадом». Тем не менее у таких эффектных дисплеев есть определённые минусы.
Перечислены основные недостатки смартфонов с изогнутым экраном
© Tom's Guide

Чувствительность. У многих пользователей возникают проблемы с изогнутым экраном из-за его повышенной чувствительности к касанию по краям.

Хрупкость. При падении изогнутый дисплей с большей вероятностью разобьётся, чем плоский.

Уязвимость к повреждениям. Такие экраны не спасают даже чехлы и бамперы.

Перечислены основные недостатки смартфонов с изогнутым экраном
© Warrior Trading News

Проблемы с установкой защитных плёнок и стёкол. От изогнутых экранов быстрее отклеиваются подобные аксессуары. Да и портится такая «защита» тоже быстрее.

Визуальная неоднородность. Под прямым углом картинка на изогнутых экранах становится темнее. Из-за этого возникает ощущение неоднородности изображения.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#телефоны
,
#смартфоны
,
#экран
,
#дисплей