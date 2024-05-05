Перечислены основные недостатки смартфонов с изогнутым экраном

Проблемы с установкой защитных плёнок и стёкол. От изогнутых экранов быстрее отклеиваются подобные аксессуары. Да и портится такая «защита» тоже быстрее.

Визуальная неоднородность. Под прямым углом картинка на изогнутых экранах становится темнее. Из-за этого возникает ощущение неоднородности изображения.