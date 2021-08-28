Перечислены признаки взлома смартфона

Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайна») заявил, что один из основных признаков взлома смартфона — быстрый разряд батареи. Как он уточнил «неестественно быстрый». Это эксперт объяснил тем, что вредоносное ПО может работать в фоновом режиме и тратить заряд.

Специалист из «Лаборатории Касперского» поддержал коллегу. А ещё вспомнил, что работа вредоносного ПО может сопровождаться перегревом устройства и расходом большого объёма интернет-трафика. Также эксперт призвал обращать внимание на странные уведомления, если вдруг вы обычно игнорируете такие, и на появление незнакомых программ. По словам эксперта, впрочем, это «далеко не полный список». Определить взлом достоверно поможет антивирусное ПО, если, конечно, оно не заблокировано.

Представитель «Билайна» решил добавить, что стоит крепко задуматься, если смартфон сам перезагружается, шумит при разговоре по телефону, «генерит рассылки по списку ваших контактов» и странно себя ведёт.

Последней фразой, в общем, можно подытожить все советы экспертов. Если смартфон ведёт себя странно, стоит его проверить.