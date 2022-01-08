Перечислены самые надёжные смартфоны 2021 года

Победителем — и это никого не удивило — стал Fairphone 4. Он и был специально разработан для лёгкой замены компонентов. У смартфона даже батарея съёмная. Второе место отдали творению Google — Pixel 6 Pro. Ремонта экрана у него можно осуществить за 60 секунд.

Звание наименее ремонтопригодного смартфона получил Apple iPhone 13 Pro Max. И это тоже неудивительно для устройств «яблочной» компании. Самым инновационным смартфоном Зак признал складной Samsung Galaxy Z Flip 3. Самым симпатичным изнутри смартфоном стал Legion Duel 2. А вот звание самого ненадёжного смартфона ушло Legion Duel 2. Его противоположностью стал Kyocera Duraforce Ultra 5G.