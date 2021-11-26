Перечислены самые популярные смартфоны в мире в 2021 году

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Перечислены самые популярные смартфоны в мире в 2021 годуТоп-5 удивляет
Аналитическая компания IDC поделилась данными за три квартала 2021 года по продажам смартфонов в мире. Были определены пять самых популярных моделей.
Топ-5 выглядит как минимум любопытно. В нём почти все смартфоны — это айфоны. Первое место досталось iPhone 12. На втором — внезапно — бюджетный Samsung Galaxy A12. А вот уже затем следуют только смартфоны Apple: iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro. Как видите, 13-я серия айфонов в топ-5 ещё просто не успела войти. К тому же с ней наблюдается дефицит. Поэтому пока делать прогнозы сложно.
Полтора года назад самым популярным смартфоном был iPhone 11. Кроме того, в топ-5 были два смартфона Redmi и два Samsung.
Источник: IDC