Перечислены самые популярные смартфоны в мире в 2021 году

Топ-5 выглядит как минимум любопытно. В нём почти все смартфоны — это айфоны. Первое место досталось iPhone 12. На втором — внезапно — бюджетный Samsung Galaxy A12. А вот уже затем следуют только смартфоны Apple: iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro. Как видите, 13-я серия айфонов в топ-5 ещё просто не успела войти. К тому же с ней наблюдается дефицит. Поэтому пока делать прогнозы сложно.