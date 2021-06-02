Как выяснилось, в ценовой категории от 780 до 1560 долларов наиболее востребованным оказался Xiaomi Mi 11 Pro. В то же время, среди смартфонов Xiaomi стоимостью от 470 до 780 долларов чаще всего покупаются модели Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 10S.

Напомним, что вчера стало известно, что новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6, который анонсировали буквально в конце марта, купили уже 3 миллиона раз. Причем такие показатели были достигнуты невзирая на то, что в первый месяц производитель реализовал всего 1 млн единиц. Возможно, связано это с международным запуском устройства.