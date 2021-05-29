Телефоны
Сегодня в 12:46

Перечислены смартфоны Huawei, которые получат HarmonyOS 2 июня

Это флагманы
2 июня Huawei обещает выпустить стабильную версию HarmonyOS 2.0 для смартфонов. В сети уже появился список устройств, которые получат эту операционную систему первыми, в тот же самый день.

Информацией поделился инсайдер, пользователь китайской соцсети Weibo — Chrysanthemum Fan. Если ему верить, первыми HarmonyOS 2.0 получат следующие устройства:

  • Huawei Mate 40
  • Huawei Mate 40 Pro
  • Huawei Mate 40 Pro+
  • Huawei Mate 40 RS Porsche Design
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+
  • Huawei Mate X2
  • Huawei Nova 8
  • Huawei Nova 8 Pro
  • Huawei MatePad Pro 2
  • Huawei MatePad Pro 2 5G

Это всё флагманские модели. Другие смартфоны Huawei тоже получат новую операционку, но позже.