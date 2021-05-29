Телефоны
Сегодня в 12:46
Перечислены смартфоны Huawei, которые получат HarmonyOS 2 июня
Это флагманы
2 июня Huawei обещает выпустить стабильную версию HarmonyOS 2.0 для смартфонов. В сети уже появился список устройств, которые получат эту операционную систему первыми, в тот же самый день.
Информацией поделился инсайдер, пользователь китайской соцсети Weibo — Chrysanthemum Fan. Если ему верить, первыми HarmonyOS 2.0 получат следующие устройства:
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate X2
- Huawei Nova 8
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei MatePad Pro 2
- Huawei MatePad Pro 2 5G
Это всё флагманские модели. Другие смартфоны Huawei тоже получат новую операционку, но позже.